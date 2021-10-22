Американский суд не поверил жене шпиона

Американская супружеская пара Тэббе обвиняется в передаче секретных сведений об атомных подводных лодках иностранным государствам. Диана и Джонатан Тэббе были арестованы 9 октября в результате совместной операции ФБР и Службы уголовных расследований ВМС в штате Западная Вирджиния. Об этом сообщает издание «The Hill».

В четверг судья Роберт Трамбл распорядился оставить женщину под стражей. Власти обвиняют ее в том, что она прикрывала мужа во время передачи секретных данных, сообщает «The Washington Post». Джонатан Тэббе, который ранее работал инженером при ВМФ США, также останется под стражей до начала судебного процесса, намеченного на 14 декабря.

Адвокат Дианы Тэббе, Эдвард МакМахон, выступил против тюремного заключения женщины. Юрист утверждал, что у ФБР нет доказательств, свидетельствующих о ее вовлеченности в дела мужа.

По данным следствия, супруги почти год продавали данные о конструкции военных кораблей с ядерными двигателями человеку, который, по их мнению, был представителем неизвестного иностранного государства. Однако на самом деле супруги пытались продать данные агенту ФБР под прикрытием.

Ранее стало известно, что при одной из передач данных Джонатан Тэббе с помощью жены спрятал половину сэндвича с арахисовым маслом, в который поместил SD-карточку с секретными данными.