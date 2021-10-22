Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Зеленое» топливо может вызвать подорожание еды 11:20
Появились новые подробности гибели четырех российских туристов в Албании 11:19
Местная жительница рассказала подробности о пожаре на пороховом заводе... 11:17
Нерабочие дня продлятся в Нижегородской области с 25 октября... 11:16
Экс-нардепа Рады Савченко задержали с поддельными COVID-сертификатами 11:09
Фото с концертов в соцсетях могут стать основанием... 11:00
В Германии заявили, что Россия использует «Северный поток — 2»... 10:59
Синхронистка Чигирева рассказала, как поступит с двумя BMW за золото Олимпиады 10:59
ЗАЗ не подтвердил разработку кроссовера «Одесса» 10:58
Пользователи Android 12 жалуются на баги и зависания 10:57

Американский суд не поверил жене шпиона

close
100%
Depositphotos

Американская супружеская пара Тэббе обвиняется в передаче секретных сведений об атомных подводных лодках иностранным государствам. Диана и Джонатан Тэббе были арестованы 9 октября в результате совместной операции ФБР и Службы уголовных расследований ВМС в штате Западная Вирджиния. Об этом сообщает издание «The Hill».

В четверг судья Роберт Трамбл распорядился оставить женщину под стражей. Власти обвиняют ее в том, что она прикрывала мужа во время передачи секретных данных, сообщает «The Washington Post». Джонатан Тэббе, который ранее работал инженером при ВМФ США, также останется под стражей до начала судебного процесса, намеченного на 14 декабря.

Адвокат Дианы Тэббе, Эдвард МакМахон, выступил против тюремного заключения женщины. Юрист утверждал, что у ФБР нет доказательств, свидетельствующих о ее вовлеченности в дела мужа.

По данным следствия, супруги почти год продавали данные о конструкции военных кораблей с ядерными двигателями человеку, который, по их мнению, был представителем неизвестного иностранного государства. Однако на самом деле супруги пытались продать данные агенту ФБР под прикрытием.

Ранее стало известно, что при одной из передач данных Джонатан Тэббе с помощью жены спрятал половину сэндвича с арахисовым маслом, в который поместил SD-карточку с секретными данными.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях