Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Минэкономразвития рассказали о «черных лебедях» инфляции 05:03
Трутнев поддержал широкое использование беспилотников для патрулирования лесов... 05:01
В США нашли останки жениха погибшей при странных обстоятельствах блогерши Петито 04:57
Экс-президент «Спартака» раскритиковал Семина за то, что он отдал свою... 04:47
Суд оставил экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка под арестом 04:44
Определены останки, найденные внутри древней погребальной куклы в Хакасии 04:42
Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА 04:41
Байден предсказал «драматическое» падение цен на топливо в ближайшие... 04:35
Голодающему в тюрьме Саакашвили подвезли реанимобиль 04:27
Байден готов использовать нацгвардию для борьбы с перебоями в доставке... 04:18

Байден: США не хочет холодной войны с Китаем

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные штаты не хотят холодной войны с КНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я много говорил и проводил много времени [в переговорах с председателем КНР] Си Цзиньпином — больше, чем с другими лидерами. Вы слышали, что люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем», — сказал глава Белого дома.

Пекин должен понять, что Вашингтон не намерен отступать, подчеркнул Байден.

Ранее Байден, выступая на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, выразил обеспокоенность гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай.

В августе Пекин испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар и продемонстрировала передовой космический потенциал. По данным источников, китайские военные запустили ракету с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась, чтобы достичь своей цели.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях