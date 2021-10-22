Байден: США не хочет холодной войны с Китаем

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные штаты не хотят холодной войны с КНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я много говорил и проводил много времени [в переговорах с председателем КНР] Си Цзиньпином — больше, чем с другими лидерами. Вы слышали, что люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем», — сказал глава Белого дома.

Пекин должен понять, что Вашингтон не намерен отступать, подчеркнул Байден.

Ранее Байден, выступая на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, выразил обеспокоенность гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай.

В августе Пекин испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар и продемонстрировала передовой космический потенциал. По данным источников, китайские военные запустили ракету с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась, чтобы достичь своей цели.