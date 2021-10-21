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В России заявили, что британские поставки оружия на Украину приведут к эскалации насилия

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Alastair Grant/AP

Поставки британского оружия Украине могут привести к эскалации насилия и страданиям мирных жителей в Донбассе, говорится в комментарии посольства России в Лондоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

В дипломатическом ведомстве отметили, что на Украине все еще продолжается гражданская война, которая стала последствием государственного переворота, «осуществленного при активной поддержке ряда западных стран». В посольстве России подчеркнул, что поставки оружия никак не поспособствуют прекращению конфликта.

«Лондону следовало бы не поощрять Киев на новые военные авантюры, а заняться разъяснительной работой с украинскими властями, побуждая их к выполнению минских соглашений. Но это, судя по всему, мало интересует Великобританию», — заявили в российском посольстве.

В дипведомстве отметили, что урегулировать конфликт можно только выполняя все положения минского «комплекса мер».

Ранее стало известно, что Министерство обороны Соединенного Королевства обсуждает с Киевом продажу морских ракет класса «поверхность-поверхность», разработанных концерном MBDA, которые могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на кораблях и катерах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

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