Путин заявил, что существует угроза полного взаимного уничтожения

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе новой мировой войны, заявил, что существует угроза полного взаимного уничтожения, об этом нельзя забывать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы также сказали о том, что вот в этих условиях о третьей мировой войне говорить бессмысленно, но существует все-таки угроза полного взаимного уничтожения, не будем об этом забывать», — рассказал Путин во время пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее президент России заявил, что в предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самый разумный принцип мировоззрения.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.