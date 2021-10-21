Путин назвал ситуацию на Украине тупиком

Президент России Владимир Путин заявил, что у него складывается впечатление, будто народу Украины не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые соответствовало бы их ожиданиям. Об этом российский лидер заявил на Валдайском форуме в Сочи.

По его словам, украинцы даже боятся отвечать на соцопросы.

«Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе по сути лавры победителей в борьбе за независимость, люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной», — считает Путин

Глава государства также заявил, что народного депутата от украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука пытаются привлечь к ответственности за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране.

«За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины», — сказал Путин.

На Украине Медведчука подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.

Главные тезисы и заявления Путина на «Валдае» — в трансляции «Газеты.Ru».