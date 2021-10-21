Путин назвал Россию «плавильным котлом»

Президент России Владимир Путин считает страну таким же «плавильным котлом» с точки зрения построения общей нации и государства, как и Соединенные Штаты Америки. Об этом он сказал на планерном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на сайте Валдайского форума.

Политик отметил, что весь мир говорит о США как о «плавильном котле», в котором осуществляется «плавление» людей разных наций, народов, вероисповеданий и так далее.

«Ну, что здесь плохого? Они все гордятся: и ирландцы, выходцы из Европы, из Восточной Европы, откуда угодно, те же латиноамериканцы, африканцы по своему первоначальному происхождению. Многие из них гордятся тем, что они граждане США. Ну и замечательно. Вот это такой «плавильный котел». Россия ведь тоже «плавильный котел», — заявил Путин.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.

Ранее Путин назвал Россию страной уникальных возможностей.