Путин: умеренный консерватизм – самый разумный принцип мировоззрения

Президент России Владимир Путин заявил, что в предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самый разумный принцип мировоззрения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что в текущий момент мирового переустройства, который может продлиться достаточно долго, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.

«Она неизбежно будет меняться, разумеется, но сейчас врачебный принцип «не навреди» является наиболее рациональным», — заявил Путин во время пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Путин заявил, что попытки глобальных цифровых платформ узурпировать государственные функции не удаются, это эфемерность, как было в США. Он подчеркнул, что в США хозяевам этих платформ при подобных попытках сразу же «указали на место», так же делается и в Европе.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».