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Саакашвили поприветствовал сторонников из окна камеры

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме, впервые после ареста «появился» перед сторонниками, помахав им из окна своей камеры. Об этом рассказал грузинский телеканал 1TV.

К территории 12-го пенитенциарного учреждения в городе Рустави пришли члены и сторонники «Единого национального движения». Акцию устроило молодежное крыло организации.

Представители движения считают Михаила Саакашвили политическим заключенным, который должен быть освобожден.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства. Кроме того, экс президент фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат.

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