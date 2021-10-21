ЕСПЧ уличил Украину в дискриминации своих граждан

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «Селигененко и другие против Украины», признав нарушение европейской конвенции по правам человека со стороны Киева. Так, ЕСПЧ постановил, что украинские власти нарушили права внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма, отказав им в праве голоса на местных выборах 2015 года.

Соответствующую жалобу в суд подали Александра Селигененко, Анастасия Мартыновская, Дарья Свиридова и Евгения Терехова. В период 2014-2015 годов первые трое переехали в Киев из Крыма, а последняя из Донбасса. Все они получили статус внутренне перемещенных лиц, однако проголосовать на местных выборах 2015 года не смогли, поскольку власти считали, что они все еще проживают по месту регистрации.

ЕСПЧ же поставил, что руководство Украины не приняло во внимание особенности положения заявителей как внутренне перемещенных лиц и дискриминировали их при реализации своих прав голосовать на местных выборах. По решению суда, Киев обязан выплатить каждой заявительнице по €4,5 тыс.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ открыл производство по жалобе оппозиции на власти Украины.