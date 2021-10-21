Захарова назвала безосновательным решение НАТО о высылке российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии у НАТО каких-либо доказательств о якобы имевшей место злонамеренной деятельности высланных сотрудников российской дипмиссии при организации. По ее словам, НАТО системно разрушало отношения с РФ.

«Мы должны понимать, что роль генсека [НАТО Йенса] Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна. А еще мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет», — написала она в своем Teltgram-канале.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что деятельность информационного бюро НАТО в Москве прекращается. Как добавил глава внешнеполитического ведомства, теперь для контактов с Россией альянсу придется обращаться к российскому послу в Бельгии. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.