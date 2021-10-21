В Белоруссии предложили ЕС создать список стран, откуда запретят прилетать в республику

Департамент по авиации Минтранса Белоруссии предложил ЕС составить список стран, гражданам которых запрещено будет прилетать в республику. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Для решения миграционного вопроса, ЕС может принять решение по утверждению перечня отдельных государств, гражданам которых будет запрещено перемещаться на рейсах авиакомпаний, выполняющих полеты в Республику Беларусь. Департамент по авиации, в свою очередь, обязуется опубликовать данный перечень для публичного использования и реализовывать данное решение ЕС», — отметили в департаменте по авиации.

Ранее в МВД Литвы заявили, что около 6-7 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и ряда других государств, находясь в Белоруссии, ищут возможность пересечь границу с Евросоюзом.