Литва предупредила ЕС о тысячах нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока

Около 6-7 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и ряда других государств ищут возможность пересечь границу с Евросоюзом, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте. По ее словам, нелегалы уже находятся на территории Белоруссии, откуда и рассчитывают проникнуть в ЕС.

«Их может быть около 6-7 тыс. Сегодня никто не может сказать точно, потому что появляются новые направления, организуются новые рейсы, упрощается процедура их выдачи, и это показывает, что режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко не отступает», — цитирует слова Билотайте Delfi.

Как отметила министр, департамент миграции Литвы отклонил около 300 заявлений о предоставлении убежища со стороны нелегалов, в целом обработав примерно треть всех прошений. По последним данным, за год на территорию страны из Белоруссии въехало более 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что ЕС введет новые санкции против Белоруссии из-за беженцев на границе.