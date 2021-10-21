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Партия Зеленского впервые уступила партии Порошенко в рейтинге политических сил

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РИА «Новости»

Правящая на Украине партия «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский, потеряла лидирующую позицию в рейтинге политических сил в стране впервые с 2019 года, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Партия набрала 13,7% голосов респондентов, уступив первое место партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (13,9%). На третьем месте рейтинга расположилась партии «Батькивщина» (12%), далее — «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) (11,5%).

По сравнению с данными майских исследований, доверие к «Слуге народа» снизилось в сентябре (15,3% и 13,4% соответственно).

Большинство респондентов назвали главной оппозицией власти «Европейскую солидарность» (27,2%) и «ОПЗЖ» (24,3%). Кроме того, 29,9% граждан считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, — лучше, отмечается в сообщении КМИС.

Ранее депутаты партии «Слуга народа» анонсировали цели к 2030 году, согласно которым к этому времени Украина должна «вернуть Крым» и Донбасс.

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