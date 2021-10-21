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В Кремле сообщили о планах Путина провести ежегодную пресс-конференцию

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин планирует провести в конце года большую пресс-конференцию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — уточнил представитель Кремля.

Владимир Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции начиная с 2001 года. Первая встреча, в 2001 году, была самой короткой — 1 час 35 минут, а самой продолжительной была конференция 2008 года – она длилась 4 часа 40 минут.

Ранее Песков сообщил, что российский лидер не поедет в шотландский Глазго на конференцию Организации Объединенных Наций по климату (СОР26), которая состоится в начале ноября. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что проблематика, которая будет обсуждаться в Глазго, является одним из приоритетов внешней политики России. По словам Пескова, Путин, возможно, примет участие в саммите в формате видеоконференции.

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