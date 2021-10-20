Бывший глава ДНР и депутат ГД пообещал включить Донбасс в состав России

Экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), депутат Госдумы Александр Бородай пообещал сделать все возможное, чтобы территория Донбасса вошла в состав РФ. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

Он убежден, что альтернативы присоединению ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) к России не существует: регионы никогда не вернутся обратно в состав Украины.

Парламентарий назвал Донбасс фактической частью России. По его мнению, теперь нужно только закрепить это на официальном уровне, включив территорию в состав РФ.

«Я буду отстаивать максимальную интеграцию Донецкой и Луганской народных республик в РФ. Обе республики уже де-факто являются частью России. Я буду стараться сделать так, чтобы де-юре эта ситуация была исправлена», — заявил экс-премьер ДНР.

Депутат также сообщил о намерении поднять вопрос о снятии таможенных барьеров между Россией и Донбассом. Таким образом он хочет исключить очереди через границу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с РФ.