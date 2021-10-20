Талибы* заявили, что выполнили все условия для признания

Все условия для признания нового правительства Афганистана в лице радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» были выполнены, считает врио министра иностранных дел Амир Хан Муттаки. Его слова приводит РБК.

Как заявил Муттаки, талибы контролируют всю территорию Афганистана, выполнили все условия и соответствуют всем стандартам как правительство. При этом он задался вопросом, почему новое афганское правительство не должны признать официально.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, открывая заседание по Афганистану в московском формате, заявил, что Москва положительно оценила практическое взаимодействие с новым правительством страны. Он подчеркнул, что продолжается беспрепятственная работа посольства России на территории Кабула, как и других посольств различных государств.

Ранее стало известно, что 20 октября в переговорах поучаствуют Сергей Лавров, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла.