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Для Саакашвили в одной из тбилисских клиник подготовили отдельный этаж

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Georgian Interior Ministry/Handout via Reuters

Для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который держит голодовку в тюрьме, в одной из тбилисских клиник подготовили отдельный этаж, сообщили в эфире телеканала «Пирлеви».

«Саакашвили может быть переведен в клинику «Вивамед» сегодня. Рекомендация была выдана группой врачей вчера после нескольких часов обсуждения. В клинике уже готовятся к встрече с экс-президентом. По имеющейся информации, пустует пятый этаж здания, где Саакашвили будет помещен в изолированную палату под присмотром конвойной службы. На местах действуют беспрецедентные меры безопасности», — заявили в клинике.

Ранее врачи рекомендовали госпитализировать голодающего в тюрьме Михаила Саакашвили.

Саакашвили объявил голодовку, когда попал в тюрьму. Экс-президент сделал это в знак протеста против уголовного преследования, назвав его политически мотивированным.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам.

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