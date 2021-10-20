Украинская ведущая обвинила Зеленского в шантаже и давлении на телеканал

Власти Украины пытаются контролировать деятельность телеканала «UA: Перший», вынуждая его работников согласовывать кандидатов на эфир от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» с офисом президента, написала в своем Facebook ведущая телеканала Мирослава Барчук.

Кроме того, как она утверждает, офис президента пытается влиять и на количество представленных в эфире депутатов фракции политической партии.

«Офис президента в последнее время выдвигает условия нашей редакции и ставит ультиматумы по наличию в эфире «Слуг народа»», — заявила Барчук.

Особенно сильный контроль со стороны офиса главы государства сотрудники канала ощущают при освещении энергетической тематики передачи или приглашения к участию открыто критикующих Зеленского парламентариев.

Когда телеканал отказывается идти на уступки украинским властям, редакцию обвиняют в «несоблюдении журналистских норм», утверждает ведущая.

Она выразила обеспокоенность ситуацией со свободой слова в стране и призвала другие СМИ не поддаваться давлению властей.

Ранее журналисты попавших под санкции украинских телеканалов обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель.