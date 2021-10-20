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Появилось первое фото Поклонской в дипломатическом мундире

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@nv_poklonskaya/Instagram

Бывший депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которая была назначена послом России в Кабо-Верде, поделилась первым фото в дипломатическом мундире. Снимок был размещен на ее странице в Instagram.

На фотографии, опубликованной 20 октября, менее чем за один час уже четыре тысячи лайков.

В комментариях под постом Поклонской желают удачи на новой должности. Некоторые пользователи отмечают, что ей очень идет данная форма.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Поклонская долгое время не раскрывала подробности своей новой работы.

Также Поклонская раскрывала причины отказа идти на думские выборы 2021 года.

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