Жириновский оценил слова Эрдогана о «горстке» победителей

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что высказываясь о Совете безопасности ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган забыл, как был создан СБ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Жириновского, «Эрдоган проклюнулся снова».

«<…> Надо ему, видите ли, расширить Совет безопасности (ООН), чтобы, видимо, и он принимал участие в судьбах мира. Эрдоган забыл, как был Создан совет безопасности – странами победительницами. А Турция – проигравшая сторона. И Первая мировая война, и вторая. Куда он лезет, Эрдоган? В Совбез. Там те, кто победил в последней и самой страшной войне», — заявил Жириновский.

Ранее Эрдоган заявил, что страны-победители во Второй мировой войне не должны решать судьбу человечества. Президент Турции призвал к реформированию СБ ООН, также заявив, что мир больше пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности организации.

По мнению бывшего заместителя генсека ООН Сергея Орджоникидзе, заявление Эрдогана является одним из наиболее неудачных, и высказал мнение, что для президента Турции ничего особенного хорошего из этого не будет.