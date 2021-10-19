Песков заявил, что планирует на турецком прочитать слова Эрдогана о «пятерке» СБ ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что судьба человечества не должна зависеть от «горстки» стран, одержавших победу во Второй мировой войне, отметил, что планирует на турецком языке прочитать высказывание турецкого лидера.

«Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе выступления в парламенте Анголы заявил, что страны-победители во Второй мировой войне не должны решать судьбу человечества. Он подчеркнул, что мир «больше пяти» стран — членов Совбеза ООН. По словам турецкого лидера, не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после войны.