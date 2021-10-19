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В сенате Чехии предложили инициировать лишение Земана полномочий президента

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Члены конституционной комиссии сената Чехии предложили начать процедуру лишения Милоша Земана президентских полномочий в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии Зденека Граба.

«Члены нашей комиссии детально ознакомились с документом о состоянии здоровья президента республики Милоша Земана, который был направлен в сенат руководством Центрального военного госпиталя в Праге, в нем, как известно, сейчас находится на лечении господин президент. В этом документе прямо сказано о том, что господин президент не способен выполнять свои служебные обязанности, к тому же в связи с характером заболевания, долгосрочный прогноз состояния господина президента оценивается как крайне неопределенный», — сказал Граба.

В связи с этим, комиссия предлагает активировать статью 66 Конституции Чехии, согласно которой глава государства может быть отстранен, если за это проголосуют большинство членов палаты депутатов (нижняя палата парламента) и сената.

Уточняется, что позднее этот вопрос совместно рассмотрят также руководители сената и лидеры политических партий, которые получат большинство в нижней палате парламента по итогам выборов 8-9 октября.

Ранее председатель палаты депутатов Радек Вондрачек заявил, что госпитализированный президент Земан способен выполнять обязанности главы государства. Спикер палаты депутатов отметил, что госпитализация не является поводом для передачи полномочий главы государства. Он также указал, что не будет публично говорить о диагнозе президента, хотя ему известно о нем.

Земана поместили в Центральный военный госпиталь 10 октября. По словам официального представителя чешского президента Иржи Овчачека, здоровью политика ничего не угрожает.

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