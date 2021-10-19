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Назарбаев попросил прощения у народа

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Aidos_Ukibay/Twitter

Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев попросил прощения у народа во время съемок документального фильма «Штрихи к портрету. Откровения», отрывок которого опубликовал в Twitter пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

«Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет», — сказал Назарбаев.

Фильм снят в рамках документального проекта, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева, выйдет в эфир 21 октября.

В предыдущих частях фильма Назарбаев, в частности, поделился деталями разговора с будущим главой республики Касым-Жомартом Токаевым перед объявлением о сложении президентских полномочий, рассказал, что во время распада СССР ему предлагали создать союз туркестанских государств, а также ответил на личные вопросы о семье, любимых книгах и своей диете.

Нурсултан Назарбаев был президентом Республики Казахстан с 24 апреля 1990-го по 20 марта 2019-го. В его честь переименовали в Нур-Султан столицу Казахстана Астану.

Впоследствии Назарбаев выступил против новых переименований в его честь.

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