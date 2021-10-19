В МИД России заявили, что российские инструкторы в ЦАР занимаются обучением местной армии

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева прокомментировала информацию об участии России в военном конфликте в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

Евстигнеева сообщила, что российские инструкторы работаю в ЦАР по просьбе местных властей и с одобрения Совета Безопасности. «Они с успехом повышают уровень профессиональной выучки центральноафриканских силовиков, благодаря чему военная обстановка в стране стабилизировалась», — сказала дипломат.

По ее словам, любые возможные случаи нарушения международного права и прав человека будут расследоваться национальными властями, с которыми у России налажен тесный и взаимоуважительный диалог. Евстигнеева добавила, что Россия изучит информацию правоохранительных органов ЦАР о возможных нарушениях, если такая поступит.

Ранее ООН обнародовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР.

В документе говорится, что в ЦАР действуют сотни иностранных «инструкторов». При этом подчеркивается, что выходцы из России составляют основную массу таких специалистов. По приводимым в докладе данным, с конца 2020 года в республике действовало якобы от 800 до 2 100 иностранных инструкторов из России, Сирии, Ливии и других стран.