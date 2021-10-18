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США не примут участие во встрече «московского формата» по Афганистану

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Представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что США не будут участвовать в «московском формате» по Афганистану из-за сложностей в логистике. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что эти переговоры потенциально конструктивны, и не исключил, что Соединенные Штаты будут участвовать в них в будущем.

Ранее талибы (организация запрещена в России) подтвердили свое участие в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября.

Как уточнил назначенный талибами пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи, делегацию «Талибана» на переговорах в Москве возглавит заместитель председателя временного правительства Афганистана Мавлави Абдул Салам Ханафи.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

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