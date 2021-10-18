В Белоруссии прокомментировали отъезд французского посла

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз рассказал государственному информационному агентству «БелТА» о причинах отъезда из страны посла Франции Николя Де Лакоста.

«Господин Де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 года. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность», — заявил Глаз.

По его словам, именно это вынудило белорусские власти указать французскому дипломату на истечение срока действия согласия на назначение, выданного ранее. Он также сообщил, что посол Белоруссии во Франции был отозван в Минск для консультации.

Глаз подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в восстановлении функционирования диппредставительств обеих стран на прежнем уровне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда в стране может произойти «очередная попытка революции».