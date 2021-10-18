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Талибы* разрешили ООН провести вакцинацию 10 млн детей

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Parwiz Parwiz/Reuters

Общенациональная вакцинация детей от полиомиелита в Афганистане начнется в ноябре 2021 года, сообщает «Би-би-си». Ее проведет детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

«Это решение позволит нам сделать гигантский шаг по искоренению полиомиелита. Чтобы этого добиться, каждый ребенок в каждой семье по всему Афганистану должен быть вакцинирован», — сказал представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Эрве Людовик де Лис.

По данным фонда, «Талибан (организация запрещена в России)» полностью поддержал кампанию. Боевики также заверили, что обеспечат медикам безопасность и разрешили участвовать в вакцинации женщинам.

Вакцинация будет проходить на дому и затронет почти 10 млн афганских детей в возрасте до пяти лет.

В сентябре сообщалось, что бойцы «Талибана» препятствуют вакцинации пакистанских детей от полиомиелита. Заболевание было обнаружено у 16 детей из пограничной с Афганистаном провинции Вазиристан (Пакистан).

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