В МИД России рассказали, кто будет вести экстренные контакты от имени НАТО в Москве

В МИД России сообщили, что один из послов стран — членов НАТО в Москве может исполнять функции по поддержанию экстренных контактов с российской стороной, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран — членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции», — говорится в заявлении.

Такое решение последовало после сообщения о том, что Североатлантический альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

Перечисленные действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности они не заинтересованы, отметили в МИДе.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ответ Россия прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.