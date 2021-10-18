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Медведчук ответил на слова Зеленского о возможности его «обмена» на «героев Украины»

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РИА «Новости»

Народный депутат от украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского, а идея возможного «обмена» его не интересует. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

«Я — гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью», — подчеркнул политик.

Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил о готовности рассмотреть возможность обмена Медведчука на «действительных героев и граждан Украины» в случае, если Россия подтвердит его «русское гражданство».

По словам Медведчука, своими действиями глава государства демонстрирует то, «в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина» и что страна прекратила свое существование как правовое государство.

«Президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна», — подытожил политик.

Медведчука подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с Медведчуком сведением политических счетов. Он отметил, что Россия решительно осуждает подобную практику.

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