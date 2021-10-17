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В Раде рассказали, чем Зеленский хочет шантажировать Путина

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Reuters

Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин заявил, что Киев взял главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука в заложники, чтобы шантажировать Москву. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ?» — написал он.

Ранее сообщалось, что Украина готова рассмотреть возможность обмена народного депутата Виктора Медведчука от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» на украинских граждан, если бы Россия подтвердила, что у него есть российское гражданство. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV.

Медведчука подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события с Медведчуком — это сведение политических счетов и Россия подобную практику решительно осуждает.

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