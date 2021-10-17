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Сатановский обвинил Японию в развязывании Третьей мировой

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Reuters

Политолог и востоковед Евгений Сатановский написал в Telegram, что японские власти хотят полномасштабного вооруженного конфликта с соседними странами, что может обернуться Третьей мировой войной.

Сатановский ссылается на слова нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего накануне о пересмотре оборонной стратегии страны. Кисида планирует пополнить стратегию пунктом, который разрешает Токио наносить превентивные удары по врагам.

Из этого политолог делает вывод, что политик стремится вернуть Японию конца 30-х годов XX века. Он также подчеркивает, что на текущий момент японские силы самообороны — одна из самых боеспособных армий региона.

«Реваншизм — страшная сила, особенно контролируемый извне. Тем более Япония в войну была не просто союзником Третьего рейха, но совершила такое количество военных преступлений и ответственна за смерть стольких десятков миллионов людей в Азии, что этого ей жители оккупированных ею стран и территорий вовек не забудут», — пишет Сатановский.

По словам Сатановского, реваншизм может привести к Третьей мировой войне, в которой противниками Японии станут Россия, Китай и Северная Корея.

Ранее в Совете Федерации заявили, что Москва никогда не отдаст Токио Южные Курилы.

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