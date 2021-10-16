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Байден рассказал, зачем отправляет детей и внуков в бывший нацистский концлагерь

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Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден обсудил рассказал, что когда каждому из его детей и внуков исполняется 15 лет, он отправляет их в бывший концлагерь Дахау в Германии, сообщает CNN.

Выступая в университете Коннектикута, американский лидер упомянул о таких поездках как о семейной традиции. Его речь прозвучала на следующий день после того, как США официально присоединились к Совету ООН по правам человека .

Байден уточнил, что он хотел, чтобы родные не только увидели воочию преступления нацистов, но и узнали о равнодушии обычных людей.

«Я хотел, чтобы они увидели прекрасные дома, которые стояли прямо у линии забора, с их красивыми крышами. Люди, живущие там, рассуждали: «Это не я, я этого не делаю. И я не знаю, что там происходит на самом деле»... Я хотел, чтобы они увидели, что способность человеческого разума рационализировать нельзя недооценивать», — заявил Байден.

Президент провел значительную часть выступления, обсуждая ужасы холокоста. Он также отметил, что урок, «лежащий в основе Нюрнбергского процесса, заключался в том, чтобы найти истину и задокументировать ее — «чтобы ее никогда нельзя было отрицать».

Дахау был первым концлагерем, который был создан в Германии после прихода к власти Адольфа Гитлера. Там погибли до 70 тыс. человек.

Ранее активистка Грета Тунберг прокомментировала возможную встречу с Байденом.

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