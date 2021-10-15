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В США задержали полицейского за совет активисту удалить фотографии с акции протеста в Капитолии

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Stephanie Keith/Reuters

Полицейского Майкла Райли, охранявшего Капитолий 6 января во время штурма парламента сторонниками Дональда Трампа, обвинили в препятствии правосудию, сообщает Bloomberg. Поводом стала переписка в Facebook с одним из протестующих, с которым он состоял в одной группе по рыболовству.

В ней Райли советует одногруппнику удалить свои фотографии и видеоролики из Капитолия, поскольку на их основании его могут привлечь к ответственности.

«Единственное, что я вижу, — это если вы вошли в здание и у них есть доказательства, то вам будет предъявлено обвинение. Всегда можно сказать, что тебе невозможно было оттуда выбраться, но это уже будет решать суд», — приводит агентство слова полицейского.

Позже активиста все-таки задержали и переписка попала в руки ФБР. Несмотря на то, что Райли удалил сообщения у себя, обвинение предъявлено, а офицер арестован. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее семеро полицейских Капитолия подали на Трампа в суд. Его обвинили в преднамеренных действиях, которые привели к тому, что разъяренная толпа ворвалась в здание, избила полицейских и вынудила законодателей спасаться бегством, сорвав утверждение итогов президентских выборов.

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