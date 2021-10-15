Байден постучал по дереву, чтобы уберечь Клинтона от сглаза

Президент США Джо Байден, говоря о здоровье 42-го американского лидера Билла Клинтона, госпитализированного с заражением крови, постучал по дереву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо по Божьей воле. Когда я с ним поговорю, я сообщу», — сказал Байден.

На словах о «Божьей воле» глава Белого дома несколько раз постучал по деревянной трибуне — обычно так делают, чтобы защитить кого-то от сглаза.

Ранее сообщалось, что Клинтона могут выписать из больницы в пятницу, 15 октября, потому что его организм «хорошо реагирует на антибиотики».

Политика поместили в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Ирвина при Калифорнийском университете. Как объяснили врачи, это было сделано из соображений конфиденциальности и безопасности, а не потому, что экс-главе Белого дома необходима интенсивная терапия.

Официальный представитель Клинтона Ангела Урен заявила, он «выздоравливает» и находится «в хорошем настроении».

Причиной госпитализации стала инфекция мочевыводящих путей, которая распространилась на кровоток.