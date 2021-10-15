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Меркель назвала новое правительство Германии «проевропейским»

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Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена в том, что новое правительство страны будет «проевропейским». Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с премьером Бельгии Александром де Кроо.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что это будет проевропейское правительство, которое знает, каково значение Европы для мира и свободы», — сказала политик.

По словам Меркель, это важное послание для других стран-членов Евросоюза. Канцлер Германии рассчитывает, что новое правительство во многом продолжит то, что было начато нынешним правительством, при этом будут и «новые акценты».

Итоги немецких парламентских выборов, которые прошли в ФРГ 26 сентября, не смогли гарантировать большинство в бундестаге ни одной из партий. ХДС показал худший результат в своей истории, получив 24,1%. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, «Зеленые» — 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%.

6 октября в Германии завершился первый круг коалиционных переговоров. Фактически борьба за право сформировать правительство ведется между СДПГ, победившей на выборах, и ХДС/ХСС, который пытается остаться у власти.

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