В МИД России обеспокоены последствиями создания AUKUS

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе встречи с послом Великобритании в Москве Деборой Броннерт заявил, что взаимодействие США, Великобритании и Австралии в формате AUKUS создаст трудности в сфере контроля над вооружениями, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны было отмечено, что возможные последствия формирования AUKUS продолжают изучаться. При этом уже сейчас очевидно, что взаимодействие в этом формате не будет способствовать решению задач укрепления международной безопасности и стабильности, создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

В МИД России также надеются, что участники AUKUS будут строго придерживаться своих обязательств в сфере ядерного нераспространения.

США, Великобритания и Австралия договорились 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности. Альянсу дали название AUKUS. Первой инициативой альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность, потому что «дружить против кого-то» — это плохо». Российский лидер рассчитывает, что ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать каких-то дополнительных напряжений в регионе.