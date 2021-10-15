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Итальянцы вышли на митинг против ковид-паспортов для работы

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AP

В нескольких городах Италии тысячи человек вышли на акцию протеста против коронавирусных ограничений, пишет The Irish News. Беспорядки начались после вступления в силу одной из самых строгих мер по борьбе с коронавирусом, которая требует от граждан предъявлять «паспорта здоровья», чтобы попасть на работу или учебу.

В Триесте портовые рабочие устроили пикет, угрожая заблокировать движение товаров и выкрикивая лозунги о нарушении конституции и дискриминации. Во Флоренции на митинге звучали призывы к свободе.

Такие паспорта — Green Pass — можно получить после вакцинации или прохождения отрицательного теста на COVID-19. Они представляют из себя QR-код, который можно прочитать специальным сканером или обычным мобильным телефоном со специальным приложением.

Несколько недель назад такие коды стали обязательными для посещения музеев, театров, ресторанов, а также для поездок в поездах.

Предприятия, которые допускают к работе сотрудников без Green Pass, могут оштрафовать от 400 до 1000 евро, а самих сотрудников — на 600-1500 евро. При этом неявка на работу из-за отсутствия QR-кода засчитывается как прогул.

Примечательно, что кассиры супермаркетов и парикмахеры обязаны иметь QR-коды, а их клиенты и посетители — нет. При этом в Италии полностью вакцинировано 80% населения старше 12 лет.

Ранее медицинские власти Италии заявили, что могут признать релевантной вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Не исключено, что для подтверждения вакцинации обладателям российской вакцины придется пройти повторную вакцинацию признанным в Европе препаратом.

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