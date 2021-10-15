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Талибы* подтвердили участие во встрече в Москве по Афганистану

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РИА «Новости»

Талибы (организация запрещена в России) подтвердили свое участие в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter представителя «Талибана» Альханафи Вардака.

«Высокопоставленная делегация «Исламского эмирата Афганистан» (используемое талибами название государства — Прим. ред.) посетит Москву с официальным визитом по приглашению российского руководства», — говорится в сообщении.

Как уточнил назначенный талибами пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи, делегацию «Талибана» на переговорах в Москве возглавит заместитель председателя временного правительства Афганистана Мавлави Абдул Салам Ханафи.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов ранее сообщил, что Россия пригласила представителей радикального движения «Талибан» принять участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября.

Представители «Талибана» в июле этого года уже бывали в Москве на очередных межафганских консультациях.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

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