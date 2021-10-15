Девушка Саакашвили рассказала о его состоянии в тюрьме

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, рассказала, как политик чувствует себя в тюрьме. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Украина 24».

«Я только что вышла после визита, я видела его уже третий раз. К сожалению, это уж третья неделя его голодовки. По сути 16-й день начался. Чувствует он себя плохо, но по-боевому. Потому что, конечно, вчерашняя акция дала много голоса грузинскому народу… Чувствует он себя слабым физически, но сдаваться не собирается», — рассказала Ясько.

Она подчеркнула, что переживает за состояние здоровья Саакашвили.

Ранее в столице Грузии прошел митинг в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.