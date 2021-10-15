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Врачи уточнили причину госпитализации Клинтона

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John Minchillo/AP

Экс-президента США Билл Клинтон был госпитализирован в отделение интенсивной терапии медицинского центра в Калифорнии из-за инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на его кровоток. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на лечащих врачей Клинтона.

Согласно заявлению медиков, бывшего главу Белого дома поместили в это отделение по соображениям конфиденциальности и безопасности, а не потому, что ему необходима интенсивная терапия.

При этом Медицинский центр Ирвина при Калифорнийском университете, куда был госпитализирован политик, отказался сообщить РИА «Новости», есть ли в настоящее время угроза жизни экс-президента.

Ранее стало известно, что Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии из-за заражения «инфекцией, не связанной с COVID-19». Сообщалось, что причиной госпитализации бывшего главы Соединенных Штатов стало заражение крови. Как заявляла официальный представитель Клинтона Ангела Урен, он «выздоравливает» и находится «в хорошем настроении».

До этого сообщалось, что президент Чехии Милош Земан лежит в госпитале. При этом председатель палаты депутатов парламента Чешской республики Радек Вондрачек заявил, что Земан способен выполнять обязанности главы государства.

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