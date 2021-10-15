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Япония выразила России протест из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы

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Reuters

Власти Японии выразили протест России из-за поездки заместителей председателя правительства России Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп Курильской гряды. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги, передает ТАСС.

«Был выражен протест. Это неприемлемо и противоречит нашей последовательной позиции в отношении северных территорий (так в Японии именуют южные Курильские острова — «Газета.Ru»)», — сказал Мотэги.

Ранее Министерство иностранных дел Японии сделало представление МИД России из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Итуруп.

До этого новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

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Россия — Япония
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