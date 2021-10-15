Саакашвили заявил, что нынешний грузинский режим скоро падет

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о скором падении нынешнего грузинского режима. Об этом говорится в послании бывшего главы государства к сторонникам оппозиционной партии «Единое национальное движение», чья акция проходила в Тбилиси 14 октября, передает телеканал «Мтавари архи».

По словам политика, «сейчас время спасения» страны. Саакашвили в связи с этим призвал своих сторонников держаться вместе.

«Нам нужно пройти последний шаг (второй тур местных выборов 30 октября — «Газета.Ru»), и этот режим Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили — «Газета.Ru»), этот Карфаген зла, предательства и угнетения обязательно падет», — заявил он.

Ранее Саакашвили назвал причину своего возвращения в Грузию.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.