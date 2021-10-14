Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Акинфеев — о сборной: пусть будет плохая игра, зато нужный результат 00:10
Жирков рассказал, как не хотел переходить в «Зенит» 14.10.2021, 23:57
Написавший королеве Елизавете II мальчик хочет пообщаться с Путиным 14.10.2021, 23:57
На Украине работник почты потребовал €1 млрд компенсации... 14.10.2021, 23:56
Погибшую в ДТП с Собчак женщину похоронили 14.10.2021, 23:46
Тренер «Динамо» Шварц рассказал, какое блюдо русской кухни готов... 14.10.2021, 23:37
МВД Белоруссии заявило, что вычислило почти всех подписчиков экстремистских... 14.10.2021, 23:36
Комментатор Орлов заявил, что как игрок Дзюба помог бы сборной России 14.10.2021, 23:20
Из-за семейной ссоры британец убил брата ножом в грудь 14.10.2021, 23:13
На Украине продолжает дорожать сало 14.10.2021, 23:06

На Украине призвали к «уничтожению» Москвы

close
100%
Стрингер/РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады, украинская националистка Ирина Фарион призвала относиться к России как к врагу на марше радикалов в честь Дня защитников и защитниц Украины, передает Vesti.ua.

«Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы», — заявила Фарион.

Перед маршем посольство США на Украине предупредило своих граждан об опасности. По их словам, в центре Киева в ходе мероприятия «существует потенциал насилия».

Ранее в украинском сегменте TikTok стал набирать популярность новый тренд — тиктокеры поют одну из любимых националистами песен «Батько наш — Бандера». Авторы видео, преимущественно молодые люди, снимают ролики в школах, в больших компаниях, используя песню в качестве шутки над россиянами.

Обычно эта песня звучит из уст представителей украинских ультраправых организаций у памятников Бандере.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях