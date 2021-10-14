На Украине призвали к «уничтожению» Москвы

Бывший депутат Верховной Рады, украинская националистка Ирина Фарион призвала относиться к России как к врагу на марше радикалов в честь Дня защитников и защитниц Украины, передает Vesti.ua.

«Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы», — заявила Фарион.

Перед маршем посольство США на Украине предупредило своих граждан об опасности. По их словам, в центре Киева в ходе мероприятия «существует потенциал насилия».

Ранее в украинском сегменте TikTok стал набирать популярность новый тренд — тиктокеры поют одну из любимых националистами песен «Батько наш — Бандера». Авторы видео, преимущественно молодые люди, снимают ролики в школах, в больших компаниях, используя песню в качестве шутки над россиянами.

Обычно эта песня звучит из уст представителей украинских ультраправых организаций у памятников Бандере.