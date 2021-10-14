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В Узбекистане заявили, что не планируют размещать на своей территории подразделения США

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Руководитель информационной службы Министерства обороны Узбекистана Бахром Зульфикаров сообщили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, передает ТАСС.

«По моим данным, Узбекистан не получал предложение на размещение на своей территории антитеррористических сил Соединенных Штатов и не планирует подобные шаги, так как это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны», — сказал Зульфикаров.

Ранее издание Politico, ссылаясь на источники в Конгрессе США, сообщило о том, что представители Пентагона будут обсуждать возможность размещения контртеррористических сил США в Узбекистане. По информации издания, вашингтонская администрация уже несколько месяцев ведет подобные переговоры с Узбекистаном и другими странами, граничащими с Афганистаном, который в настоящее время находится под контролем радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

До этого газета The Wall Street Journal писала, что высший командный состав Пентагона обсуждал с российскими офицерами предложение президента РФ Владимира Путина о совместном использовании военных баз России в Средней Азии для борьбы с террористическими угрозами в Афганистане.

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