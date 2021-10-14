США призвали Россию убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты

Россия должна убрать из Европы ракеты, которые нарушают, как считают в Вашингтоне, ДРСМД. Об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, сообщает РИА «Новости».

Так он ответил на просьбу разъяснить, как администрация президента США Джо Байдена оценивает инициативу Владимира Путина о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — сказал Эберхардт.

В начале 2019 году США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. В Москве обвинения отвергли. Соглашение перестало действовать 2 августа того же года.

Ранее и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил о том, что Россия призывает страны НАТО откликнуться на призыв Москвы и ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.