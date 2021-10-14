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Саакашвили до задержания успел съесть только один хинкали

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Georgian Interior Ministry/Reuters

Задержанный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили рассказал, что до задержания успел съесть по возвращении лишь один хинкали. Политик в письменном интервью телекомпании «Мтавари архи» рассказал, что посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути и несколько мест в Самегрело.

В соцсетях была опубликована видеозапись задержания Саакашвили, которое происходило в квартире в Тбилиси.

На кадрах видно, что на столе лежит коробка с хинкали и алкоголь.

«Я попробовал лобиани <...> и до задержания заказал хинкали. К сожалению, успел съел только одну штуку», — заверил Михаил Саакашвили.

Политик признался, что когда он публиковал в соцсетях первое видео из Батуми, то был уверен что его вскоре задержат — он был в месте, где установлено много камер наблюдения.

Бывший президент в интервью назвал «жертвами несправедливости» трех граждан, задержанных по делу о его незаконном въезде в Грузию. Они помогали ему перейти границу.

Саакашвили был задержан 1 октября. Ранее он назвал причину своего возвращения в Грузию.

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