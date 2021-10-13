Denik N: Милош Земан страдает от тяжелого заболевания

Президент Чехии Милош Земан страдает от тяжелого заболевания — печеночной энцефалопатии, об этом сообщает издание Denik N со ссылкой на источники в окружении чешского президента.

«Земан, кроме прочего, страдает печеночной энцефалопатией, что является серьезным осложнением, вызванным острой или хронической печеночной недостаточностью. Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени», — пишет автор материала.

Милоша Земана поместили в Центральный военный госпиталь в воскресенье, 10 октября. По словам официального представителя чешского президента Иржи Овчачека, здоровью Земана ничего не угрожает.

До этого чешский сенат начал процесс перераспределения президентских полномочий находящегося в реанимации Милоша Земана. В Пражском граде утверждают, что информация о здоровье Земана подается крайне скупо.