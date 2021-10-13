Нуланд назвала продуктивными переговоры по Минским соглашениям

Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд назвала продуктивными переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Украине и Минским соглашениям. Об этом написал пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц в Twitter.

«Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения Минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе», — приводит ее представитель посольства США.

Сам Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что американская сторона признала, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются так называемые минские соглашения. Кроме того, по его словам, Нуланд подтвердила позицию США по статусу Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Нуланд в ходе визита в Москву обсуждает также новые контакты между странами на высшем уровне.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры в Москве заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, назвал их необходимыми в русле непростых американо-российских отношений. По его словам, визит Нуланд является продолжением переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве и договоренностей, достигнутых там.