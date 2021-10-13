Грузинская церковь вступилась за Саакашвили

Грузинский митрополит Потийский и Хобский Григол выступил за освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы, передает «Грузия.Online». По словам священнослужителя, это соответствует интересам грузинского общества.

«У третьего президента Грузии должна быть возможность свободно проживать на своей родине. Это, в первую очередь, нужно не ему, а нашей стране и интересам общества <…> Мы так и не смогли достичь того, чтобы люди с разными политическими взглядами совместно участвовали в общественном и политическом процессе. Надеюсь, правительство приложит все усилия для преодоления опасной для страны зоны», — говорится в заявлении Григола.

Митрополит Потийский и Хобский — не первый священнослужитель, который выступает за освобождение Саакашвили. Петицию с данным требованием уже подписали епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек Хачидзе и митрополит Шемокмедский Иосеб.

Ранее адвокаты экс-президента Грузии заявили, что здоровье политика продолжает ухудшаться из-за голодовки в тюрьме.

В грузинской тюрьме Саакашвили находится с начала октября, он был арестован после возвращения в Грузию. В отношении экс-президента открыто несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно признан виновным. Грузинские власти отпускать Саакашвили из тюрьмы не собираются, также исключая возможность помилования политика.