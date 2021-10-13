В Польше пенсионера задержали за шпионаж в пользу Белоруссии

Польские спецслужбы заявили о задержании пожилого мужчины по подозрению в шпионаже в пользу Белоруссии, передает RFM24. В агентстве внутренней безопасности страны отметили, что задержанный сотрудничал с белорусской разведкой — КГБ — и является гражданином Польши.

По информации ведомства, мужчина много лет работал с различными силовыми структурами, в частности, в милиции и погранслужбе. Со службы он ушел еще 20 лет назад и последние годы находится на пенсии. По решению суда мужчина был отправлен под арест на три месяца.

Как отмечает RFM24, если суд признает задержанного виновным, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы. При этом в польских спецслужбах не исключают, что в ближайшее время могут появится новые задержания по делу о предполагаемом шпионе.

Ранее сообщалось, что на Украине поймали японского шпиона. Пограничники нашли у мужчины комплект шпионского оборудования, в том числе ручки и часы, в которые были вмонтированы скрытые камеры.